Общество

В 2024 году покупатели смартфонов в Пскове оценили складные модели и ИИ — аналитики

Жители Пскова в прошедшем году проявили повышенный интерес к нестандартным смартфонам и их новым функциям. Так, продажи гибких устройств выросли более чем на 20%, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать в 3,7 раза чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Фотографии: МегаФон

Рынок смартфонов в 2024 привнёс ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в новом году. При этом некоторые тренды оставались прежними: к примеру, продолжился рост китайских брендов.

Как следует из статистики продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota, в Пскове наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme — 27% и 20% соответственно. Третью строчку занимает еще один китайский бренд Tecno с 14%. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 18%, за ним идут Xiaomi (13%) и Samsung (10%).

Одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 году стал искусственный интеллект. За год были презентованы новые гаджеты и обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ — например, краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объёма текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и т. д. Как следствие, жители Пскова начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 году приобрели на 275% больше устройств с ИИ и потратили на них в 4,3 раза больше, чем годом ранее.

Начало этого года продолжилось выходом смартфонов с усовершенствованными возможностями искусственного интеллекта: неделю назад была презентована линейка Samsung Galaxy S25, и первые 7 дней предзаказов показали не меньший интерес аудитории, чем к прошлогоднему выпуску Samsung Galaxy S24. При этом самой популярной моделью стала Galaxy S25 Ultra — на неё уже приходится более половины предзаказов. Годом ранее Galaxy S24 Ultra также являлась самой ходовой среди новинок от Samsung.

Ещё один сегмент, который набирал популярность на протяжении всего 2024 года — складные и раскладные смартфоны. Это относительно новый для российской аудитории гаджет, однако с ростом предложения вырос и интерес потребителя: в 2024 году в объединённой розничной сети МегаФона и Yota в Пскове продажи гибких смартфонов и в штуках, и в деньгах выросли на 20% и 25% соответственно в сравнении с показателями 2023 года, а их доля среди всех проданных в прошлом году смартфонов выросла практически в 2 раза.