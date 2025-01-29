Общество

Час тишины необходим молодым семьям с маленькими детьми – Антон Минаков

Наказание за нарушение правил тишины ужесточили в Псковской области, размер штрафов увеличили на очередной сессии Псковского областного Собрания 30 января. Как сообщил автор законопроекта, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков, час тишины необходим молодым семьям с маленькими детьми, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В последний раз размер штрафов за нарушение часа тишины менялся более 10 лет назад. Я считаю, что 1 тысяча рублей в 2013 году и сейчас - это совсем разные деньги. Мы видим, какими темпами строятся Псков, Псковский район, Великие Луки. Новые кварталы появляются практически ежегодно. К нам в регион приезжает большое количество рабочих, и они, как правило, заточены на то, чтобы сделать в день как можно больший объем работ. Это в корне неправильно, в многоквартирные дома заселяются молодые семьи. У них маленькие дети. Им необходим час тишины, тихие выходные и ограничения в будние дни», – сказал Антон Минаков.

Он уточнил, что перед сессией проводил опрос в сети Интернет, и повышение штрафов одобрили многие участники опроса.

Напомним, максимальный штраф за нарушение тишины в Псковской области вырос до 30 тысяч рублей. Поправки внесли в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».