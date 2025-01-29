Общество

Международный день очистки воды отмечают 31 января

Ежегодно 31 января отмечается Международный день очистки воды. Цель этого дня — напомнить людям о важности качественной очистки воды, которую мы используем в быту и для питья. Без чистой воды невозможно выжить, а также привлечь внимание к работе специалистов, которые занимаются этой сферой.

Вода — один из самых важных ресурсов на планете. От её качества зависит здоровье людей, животных и растений. Неудивительно, что воду называют «краеугольным камнем» жизни. Однако только один процент от общего объёма водных ресурсов планеты доступен для питья и использования в быту.

По данным ООН, почти 2,2 миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасной воде, а 1,4 миллиона человек ежегодно умирают из-за плохого качества воды, санитарии и гигиены. Использование загрязнённой воды может привести к таким заболеваниям, как холера, дизентерия, тиф и другие.

Специалисты, работающие в сфере очистки воды, отмечают, что это сложный и трудоёмкий процесс, требующий высокой квалификации и опыта. Он включает в себя использование различных технологий и методов, таких как механическая, химическая, физико-химическая очистка, коагуляция, осаждение, ультрафильтрация, озонирование, ультрафиолетовая обработка, обратный осмос, электродиализ и другие.

Очищенная вода используется в разных отраслях промышленности и производственных процессах. Она необходима для производства бумаги, текстиля, электроники, в пищевой и фармацевтической промышленности. Также очищенная вода используется для выращивания рыбы, моллюсков и других морепродуктов, орошения растений и сельскохозяйственных угодий, для бассейнов и спа-центров, в системах пожаротушения и кондиционерах, пишет calend.ru.

Важно отметить, что с каждым годом всё больше возникает проблем, связанных с загрязнением водных ресурсов планеты. В первую очередь в этом виноват человек. Микропластик, тяжёлые металлы, химические вещества и другие загрязнители водоёмов негативно влияют не только на здоровье людей, но и на всю экосистему Земли.

Международный день очистки воды — это повод напомнить людям о важности чистой воды и бережного отношения к водным ресурсам. А также отметить вклад профессионалов, работающих в этой сфере: инженеров, учёных, научных исследователей, техников, операторов очистных сооружений и других специалистов.