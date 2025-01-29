Общество

На 74% выросло число абонентов из Китая, которые приезжают в РФ со своими SIM-картами – исследование

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в 2024 году. Так, количество абонентов, которые приезжают в Россию со своими SIM-картами, выросло на 74,3% год к году, а количество тех, кто покупает и использует SIM-карту T2, увеличилось в 7,4 раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: Т2

Пик посещений туристов и в 2023, и в 2024 году приходится на июль и август. В 2023 году количество туристов было выше в 7,7 раза в июле и 7,5 раза в августе относительно января. В 2024 году в июле в 2,2 раза, в августе в 2 раза выше, чем в январе 2024 года.

При сравнении пикового сезона 2024 года с 2023 годом, количество абонентов из Китая больше, чем в прошедшем году на 55% в июле и на 60% в августе. Больше всего туристов из Китая прибыло в 2024 году во Владивосток, Москву, Биробиджан, Хабаровск и Читу.

Клиенты из Китая с SIM-картой T2 чаще всего пользуются связью в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Иркутске и Санкт-Петербурге. Наибольшие приросты абонентской базы клиентов из Китая по итогам 2024 года зафиксированы в Москве в 16,8 раза и Санкт-Петербурге в 25,2 раза.

Аудитория пользователей из Китая увеличивалась в течение всего 2024 года в среднем на 27% каждый месяц. Пики приростов регистраций в сети относительного значений 2023 года пришлись на март – рост составил 72%, май – на 87,7%, затем в октябре количество клиентов увеличилось в 5,9 раза, в ноябре и декабре в 7 раз относительно значений прошлого года.

Несмотря на рост абонентской базы из Китая, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 году снизилось на 24%, топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.