Общество

Порядка 570 млн рублей направили на сохранение лесов и водных объектов Псковской области по нацпроекту «Экология»

Порядка 570 млн рублей направили на сохранение лесов и уникальных водных объектов Псковской области за время действия национального проекта «Экология». Итоги реализации Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел на рабочей встрече с председателем регионального Комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона напомнил, что в 2024 году на территории области завершалась реализация двух региональных проектов нацпроекта «Экология» — «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных проектов».

Виктор Мусатов доложил, что в Псковской области с 2019 по 2024 года удалось достигнуть и реализовать все показатели в полном объеме. «По региональному проекту «Сохранение лесов» было выделено более 400 миллионов на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой. Если в 2019 году норматив оснащения техникой составлял 62%, то, благодаря реализации нацпроекта, мы закупили 99 единиц техники и вышли на обеспеченность в 100%», — продолжил руководитель профильного комитета.

По ликвидации лесных пожаров в первые сутки Псковская область уже дважды попадала в пятерку лучших регионов по итогам пожароопасного сезона 2023 и 2024 годов.

Кроме того, за период действия проекта более чем в восемь раз увеличена площадь лесовосстановления на участках, не переданных в аренду, — с 110 гектаров до 887,4 гектаров, что являлось одной из главных задач. Также сформирован запас семян для лесовосстановления.





Благодаря достижению показателей регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Псковской области удалось улучшить экологическое состояние гидрографической сети. При поддержке федерального центра выполнена расчистка участков Псковско-Чудского озера и русла реки Псковы в областном центре. На эти цели направили более 80 млн рублей. За время работ удалось изъять донные отложения, убрать избыточную водно-болотную растительность, очистить акваторию от мусора.

Михаил Ведерников и Виктор Мусатов обсудили и мероприятия нового национального проекта «Экологическое благополучие». В этом году продолжится работа по охране лесов от пожаров и увеличению площади лесовосстановления. Одним из крупных проектов для реализации к 2026 году станет строительство тепличного комплекса для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Однако работы по его созданию начнутся уже в 2025 в части разработки проектно-сметной документации.