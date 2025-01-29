Общество

Александр Быстрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением сироты из города Великие Луки о нарушении её жилищных прав

К Председателю СК России Александру Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась сирота из города Великие Луки Псковской области по вопросу длительного непредоставления жилья. На протяжении нескольких лет заявительница, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ее номер в очереди – 20. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.