Общество

Средняя скорость движения поездов РЖД упала на 2 км/ч из-за избытка вагонов

Средняя скорость движения поездов по всей сети РЖД за последний год снизилась на 2 километра в час — с 37,6 км/ч в 2023 году до 35,7 км/ч в 2024 году. Причиной этого стало скопление на железнодорожных путях более 400 тысяч неиспользуемых вагонов, что составляет около трети всего вагонного парка компании. Эти вагоны особенно затрудняют движение по ключевым направлениям, таким как Транссибирская магистраль и Байкало-Амурская магистраль, ставшим важными транспортными коридорами для торговли с Китаем.

Заместитель генерального директора РЖД Михаил Глазков пояснил, что постоянное увеличение числа вагонов привело к ситуации, когда на путях общего пользования находятся 1,382 миллиона вагонов. При этом Институт экономики и развития железнодорожного транспорта оценивает необходимое количество вагонов для текущих объемов грузоперевозок в 970 тысяч единиц. Следовательно, более 400 тысяч вагонов являются избыточными, причем большая часть этих вагонов — полувагоны, предназначенные для перевозки насыпных грузов, таких как уголь и руда.

В результате участковой скорости, которая учитывает движение поездов между станциями с учетом остановок и оборота вагонов, на сети РЖД в прошлом году достигла уровня 35,7 км/ч, что сопоставимо с показателями 1992 года. Для сравнения, в 2020 году она составляла 41,6 км/ч, а в 2023 году — 37,6 км/ч.

Участники рынка подчеркивают, что значительная часть вновь построенного вагонного парка стала менее востребованной после изменения логистических маршрутов с западного направления на восточное. Решение вопроса о дальнейшей судьбе этих вагонов остается открытым.