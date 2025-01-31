Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 83-й годовщиной освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 83-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Поздравляю жителей Куньинского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков! Вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесла каждая семья, каждый регион, каждый народ нашей страны», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона пожелал жителям муниципалитета счастья, здоровья, благополучия, новых достижений и побед.

Напомним, поселок Кунья был освобожден 22 января 1942 года, а 31 января воины 31-й курсантской стрелковой бригады при содействии партизан разгромили фашистов у деревень Ущицы и Корнилово. Вся территория района была освобождена от врага. За 5 месяцев кровавого террора было замучено, расстреляно и повешено почти 300 человек.