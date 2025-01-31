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Общество

Мемориальную доску лейтенанту Олегу Ремеру установят на псковской школе №17

31.01.2025 11:44|ПсковКомментариев: 0

Мемориальную доску лейтенанту технической службы Олегу Ремеру установят на здании школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых в Пскове. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 32-й сессии 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олег Ремер родился 30 августа 1960 года в городе Копейске Челябинской области. В 1966 году переехал в Псков с родителями. В школе  №17 Олег Ремер учился с 1966 по 1975 год. 

В 1977 году Олег Ремер поступил в Ачинское военное авиационное училище, в июне 1980-го с отличием окончил его (специальность «самолёты и двигатели», квалификация «техник-механик»).

«Как обладатель красного диплома, он имел право выбора (предлагали заграницу или Ленинградский военный округ), но Олег просил родителей (сохранились все его письма) понять его: он не мог оставить группу, в которой был старостой, и был назначен вместе с товарищами в одну войсковую часть Дальневосточного военного округа», - следует из обращения председателя Псковского регионального союза краеведов России Тамары Вересовой.

Служил в 331-ом отдельном вертолетном полку бортовым авиационным техником воздушным стрелком Ми-3 Дальневосточного военного округа. 5 октября 1981 года, возвращаясь с боевого задания, вертолёт Олега Ремера потерпел крушение на территории Республики Афганистан. Олег Ремер погиб. Наград не имеет.

Финансирование установки доски будет осуществляться за счет внебюджетных средств. 

«За» установку доски проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.

Теги: #мемориальная доска
Источник: Псковская Лента Новостей
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