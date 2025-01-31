Общество

Порог дохода для признания семьи малоимущей изменили в Пскове

Порог дохода и стоимости имущества для признания семьи малоимущей изменили в Пскове. Решение приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 32-й сессии 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Порог размера среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, установили в размере двухкратной величины прожиточного минимума на душу населения. На 2024 год величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет 15 298 рублей. Таким образом, порог размера среднемесячного совокупного дохода - 30 596 рублей.

Порог стоимости имущества принимается равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого помещения. Приказом Минстроя России от 05.09.2024 N 595/пp «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2024 года» установлено, что средняя расчетная рыночная цена 1 квадратного метра общей площади жилья по Псковской области на IV квартал 2024 года составляет 79 619 рублей. Порог стоимости имущества составит 1 353 523 рубля.

«За» проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.