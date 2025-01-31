Общество

Вопросы организации обучения основам оказания первой помощи обсудили в Пскове

Оперативное совещание по вопросам организации обучения населения Псковской области основам оказания первой помощи состоялось под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В нем приняли участие председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, руководитель Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Владислав Бобылев, председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Виктория Мишакова, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Никулин.

Обучение основам оказания первой помощи — это не только способ реагирования на чрезвычайные ситуации, но и важный элемент, направленный на формирование культуры здоровьесбережения. Знание основ поможет лучше понимать, как предотвратить травмы и обострение различных заболеваний, в том числе и хронических, отметили в правительстве.

«Важно детально обсудить существующие возможности и ресурсы для активизации и расширения системы обучения граждан основам первой помощи. Мы продолжаем готовить инструкторов, потому что с населением должны работать люди, прошедшие специальную подготовку», — сказала Вера Емельянова.

В ходе совещания его участники рассмотрели вопросы подготовки площадок, предоставления специализированного оборудования и инвентаря. С начала этого года в Великолукском медицинском колледже стартовало обучение по программе «Преподаватель/инструктор первой помощи». Аналогичное обучение проходит и в Псковском медицинском колледже для инструкторов из муниципалитетов, которые потом смогут обучать взрослых навыкам первой помощи.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о разработке концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Основная задача — обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам оказания первой помощи, которые направлены на сохранение и поддержку жизни и здоровья до оказания медицинской помощи.