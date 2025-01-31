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Общество

День разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве отмечают 2 февраля

02.02.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге СССР. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы — оборонительный.

Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б».

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом и 2 февраля 1943 года завершили разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. И все же советский народ и бойцы Красной Армии смогли выстоять. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен, а окруженная группировка 6-й немецкой армии капитулировала 2 февраля 1943 года.

200 героических дней и ночей обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров. Потери противника составили около 1,5 миллиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу, а советские вооруженные силы перехватили и удерживали ее до конца войны. К тому же, поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Сталинграда» были награждены более 700 тысяч участников этой грандиозной битвы. А в мае 1945 года Сталинград получил звание Город-герой, пишет calend.ru.

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, проводятся торжественные и памятные мероприятия, а в самом Волгограде установлено множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане.

Теги: #памятные даты
Источник: Псковская Лента Новостей
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