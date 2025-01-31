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Общество

Детей псковских росгвардейцев наградят за участие в конкурсе рисунков

31.01.2025 16:52|ПсковКомментариев: 0

Конкурс детских рисунков прошел в управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков «Был город фронт - была блокада», который организовали в честь 81-летия снятия блокады Ленинграда.

Ребята представили на суд жюри работы, выполненных акварелью, гуашью, фломастером и карандашом. На своих рисунках дети изобразили события военных лет, военную технику, сам блокадный город и, конечно, людей, на долю которых выпало перенести 900 дней блокады.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность. Дети будут награждены грамотами и подарками.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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