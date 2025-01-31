Общество

«Хронику пикирующего бомбардировщика» посмотрели в клубе любителей кино в Пскове

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 29 января прошло очередное заседание клуба любителей кино «Великое кино великой страны», сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Участники встречи — студенты и преподаватели специальностей «Хореографическое творчество» и «Социально-культурная деятельность» — посмотрели фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика», созданный режиссёром Наумом Бирманом в 1967 году по одноимённому роману Владимира Кунина.

Фильм рассказывает о жизни лётчиков-фронтовиков во времена Великой Отечественной войны. Перед началом просмотра студентка 4-го курса специализации «Хореографическое творчество» Кристина Васильева поделилась историей создания картины и представила её главных героев.

Клуб любителей кино был основан преподавателями Светланой Степановой и Надеждой Кошелевой в октябре 2024 года. За четыре месяца работы клуба участники успели посмотреть такие фильмы как «Осторожно, бабушка», «Неподдающиеся» и «Верные друзья».

Заседания клуба проводятся ежемесячно, каждый последний день среды. Все желающие студенты и преподаватели приглашаются принять участие в кинопросмотрах.