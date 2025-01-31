Общество

Тяжелобольным детям и взрослым в Псковской области напомнили о работе «горячей линии»

В Псковской области продолжает функционировать бесплатная «горячая линия» «Верное направление», оказывающая поддержку тяжелобольным детям и взрослым в вопросах медицинской и социальной помощи. Проект направлен на облегчение доступа к необходимым ресурсам и услугам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: правительство Псковской области

По номеру: 8-800-303-303-0 можно обратиться за помощью в различных ситуациях, таких как получение или оплата лекарств, лечение, технические средства реабилитации, обследования, анализы, средства гигиены, проезд до места лечения и проживание во время его прохождения. Кроме того, социальные координаторы оказывают содействие в организации ухода на дому, создании доступной среды, трудоустройстве и образовании.

За время работы службы от жителей Псковской области поступило свыше 40 обращений, связанных с вопросами социальной защиты и здравоохранения. После обращения специалисты проверяют возможность получения государственной поддержки, подбирают подходящие благотворительные фонды, помогают с оформлением необходимых документов и сопровождают каждого обратившегося до разрешения проблемы. Услуги предоставляются абсолютно бесплатно.

«Горячая линия» работает по будням с 6:00 до 18:00 по московскому времени.

Проект «Верное направление» начал свою работу 4 года назад и первоначально охватывал лишь несколько регионов, однако сейчас он доступен на всей территории России.