Общество

Среднемесячная температура воздуха в феврале в Псковской области ожидается ниже нормы

Среднемесячная температура воздуха В Псковской области в феврале составит -4,8…-5,5 градусов. Месячная сумма осадков составляет от 33 до 48 мм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В первой декаде февраля 2025 года погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под влиянием полей повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание морозной погоды с редкими осадками. Вторая и третья декады пройдут под чередующимися воздействиями полей повышенного атмосферного давления и периферий циклонов. Погода будет носить неустойчивый характер, температурные колебания будут значительные, число дней с осадками увеличиться. Температурные фон в первой декаде ожидается существенно ниже климатической нормы, во второй и третьей декадах– близким к норме или немного ниже.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 гр.С ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 50-90% от климатической нормы.

В первой декаде месяца преобладающие ночные температуры составят -10…-15 гр.С, с понижением в отдельные ночи до -20…-25 гр.С.

Преобладающие дневные температуры составят -3…-8 гр.С, в отдельные дни температура не превысит -9…-11 гр.С.

Во второй и третьей декадах преобладающая ночная температура прогнозируется в пределах -5…-10 гр.С, с понижением в отдельные ночи третьей декады до -11…-16 гр.С. Преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах -0…-5 гр.С. В последних числах месяца вероятно повышение дневных температур до +0…+5 гр.С.

Неблагоприятные метеорологические явления: в отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/сек.