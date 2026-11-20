Сенатор от Псковской области Алексей Наумец обозначил ключевые направления своей деятельности в Совете Федерации по итогам XXXIII конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он назвал своими главными ориентирами в работе станут защита интересов жителей региона и практическая реализация мер поддержки военнослужащих и их семей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Особое внимание парламентарий намерен уделять поддержке военнослужащих, опираясь на свой профессиональный опыт.
По его словам, ключевая задача на данном этапе — обеспечить реальное, а не формальное исполнение всех принятых на разных уровнях решений.
Напомним, XXXIII Конференция Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошла сегодня, 20 ноября. Алексей Наумец был переизбран в состав политсовета реготделения, а также в президиум регионального политсовета.
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