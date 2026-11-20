Сенатор от Псковской области Алексей Наумец обозначил ключевые направления своей деятельности в Совете Федерации по итогам XXXIII конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он назвал своими главными ориентирами в работе станут защита интересов жителей региона и практическая реализация мер поддержки военнослужащих и их семей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Главным ориентиром моей служебной деятельности являются интересы жителей. Работа Совета Федерации — это не только работа над законами, но и взаимодействие с федеральными органами, министерствами и ведомствами во благо решения вопросов, привлечение их внимания к тем темам, которые являются жизненно важными здесь, на территории Псковской области», — отметил Алексей Наумец.

Особое внимание парламентарий намерен уделять поддержке военнослужащих, опираясь на свой профессиональный опыт.

«Я 37 лет своей жизни прослужил в Вооруженных силах, в Воздушно-десантных войсках. Я не понаслышке, а изнутри знаю, с какими проблемами сталкиваются военнослужащие и члены их семей, тем более сейчас, в период специальной военной операции», — отметил сенатор.

По его словам, ключевая задача на данном этапе — обеспечить реальное, а не формальное исполнение всех принятых на разных уровнях решений.