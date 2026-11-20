Уважение к клиентам, забота о сотрудниках и готовность пробовать новое помогают добиваться успеха в банковской сфере. При этом в небольшом городе особенно важно беречь свою репутацию, ведь от доверия людей зависит, вернутся ли они к тебе снова. Об этом рассказала региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова в эфире программы «Чай втроём» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ирина Баранова работает в банковской сфере с 1992 года. Тогда её путь начинался с работы в филиале Псковакобанка. С 2013 года руководит региональным подразделением Альфа-Банка в Псковской области. За это время она сменила несколько кредитных организаций и увидела, как менялась банковская система. По её словам, несмотря на перемены, главные принципы работы остаются прежними.

«Не бояться нового, не бояться начинать. Ответственность, пунктуальность, любить и уважать своих сотрудников, уважать клиентов. Стараться сделать для них то, что им действительно нужно. Для сотрудников создать ту атмосферу, чтобы они были результативными», - поделилась Ирина Баранова.

Особое внимание руководитель уделяет отношениям с клиентами. Она считает, что даже если банк не может помочь человеку прямо сейчас, важно сохранить его доверие.

«Мы работаем в маленьком городе. И здесь очень важно всегда работать с клиентами так, чтобы даже если ты, например, в этот момент не можешь оказать им ту или иную услугу, они к тебе могли вернуться. И вот репутация в нашем городе, мне кажется, это самое ценное, что есть», - подчеркнула гостья студии.

Ирина Баранова уверена, что руководителю важно не только требовать результатов от сотрудников, но и создавать условия, в которых им комфортно работать.

Ещё одним важным качеством она назвала готовность учиться. Свою карьеру Ирина Баранова начинала без банковского образования, а профильную специальность получила позже, уже занимая руководящую должность. Практический опыт помогал ей во время учёбы. Иногда преподаватели даже обращались к ней за информацией о новых правилах работы банков.

«Мне было очень интересно в институте, когда я приходила иногда на занятия, преподаватели, наоборот, меня спрашивали, просили рассказать им последние нововведения, инструкции, какие происходят в банке», - вспомнила Ирина Баранова.

По мнению гостьи, профессиональный рост невозможен без желания развиваться. Но не менее важно сохранять хорошие отношения с людьми, с которыми работаешь каждый день.