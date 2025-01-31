В РФ могут ввести единую маркировку сообщений с материалами иноагентов

Как отметили в пресс-службе Минцифры РФ, информационные материалы иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами, но такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой. «Норма содержится в законе "Об информации". Проектом документа предлагается утвердить форму такой отметки в текстовых сообщениях, на видео- и аудиоматериалах», - отметили в министерстве.

Согласно проекту документа, сообщение «Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+» должно быть размещено в текстовых сообщениях сверху текста или под заголовком, а на аудио- и видеоматериалах в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции после их прерывания. «Для самих иностранных агентов подобная маркировка была введена еще в 2022 году», - напомнили в Минцифры.