Общество

Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь

Ежемесячная выплата для матерей-героинь может составить 72,4 тысячи рублей, свидетельствует проект федерального закона, разработанного министерством труда и социальной защиты России.

«В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня"», — говорится в комментарии.

Отмечается, что аналогичные выплаты установлены для Героев труда.

«(Выплата. Прим. ред.) будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года», —поясняет министерство.

Планируется, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Женщины смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки, объяснили в Минтруде.

В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня», пишет РИА Новости.