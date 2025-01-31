Общество

Видеоурок «Смертельный экстрим» показали ученикам из Палкинского района

Сотрудники Госавтоинспекции «Печорский» посетили Добычинскую среднюю школу и детский сад «Колокольчик» в деревне Новая Уситва Палкинского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»

Сотрудники отделения Госавтоинспекции учащимся напомнили основные правила поведения на дороге, а также вблизи проезжей части, рассказали обязанности пешеходов.

В ходе беседы напомнили, о том, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо носить светлую одежду либо использовать светоотражающие элементы.

Старшему звену разъяснили, о запрете езды на скутерах, мопедах, мотоциклах, автомобилях, без водительского удостоверения. Напомнили об административной ответственности за данное правонарушение.

Детям рассказали о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории Палкинского района. К просмотру предоставлен видеоурок «Смертельный экстрим».

По окончании профилактической беседы сотрудники Госавтоинспекции ответили ребятам на интересующие вопросы. А с воспитанниками детского сада познакомились с дорожными знаками в игровой форме, напомнили основные правила поведения на дороге, а также вблизи проезжей части, рассказали обязанности пешеходов. После беседы вручили световозращающие элементы и игру по Правилам дорожного движения.