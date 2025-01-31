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Общество

Депутат опроверг сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

01.02.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что россияне теперь якобы будут получать пенсии исключительно в виде цифровых рублей, является фейком, так как это было бы прямым ограничением выбора удобного варианта получения пенсионных выплат, сообщил депутат Госдумы (КПРФ), член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

«В сети пугают пенсионеров новыми требованиями. В социальных сетях активно распространяется фейк о том, что россияне теперь будут получать пенсии исключительно в виде цифровых рублей. Кроме того, зафиксировано появление фейковых ресурсов, предлагающих регистрироваться, заводить кошельки, чтобы стать обладателями цифрового рубля. Нечистые на руку деятели, прикрываясь вышеупомянутым фейком, предлагают заполнить некую "форму отказа", которую затем требуют отправить в обслуживающий пенсионера банк, Центробанк или Пенсионный фонд России, который давно уже преобразован в Социальный фонд. Что авторы фейка намереваются делать с собранными данными, пока остается загадкой», - сказал Гаврилов.

Он добавил, что проект цифрового рубля находится на стадии внедрения и только тестируется, доступ к данной валюте ограничен. По словам парламентария, чтобы его использовать, нужен высокий уровень цифровой грамотности для взаимодействия с цифровыми платформами и онлайн-сервисами, поэтому его введение в качестве единственного обязательного механизма выплаты пенсий нецелесообразно.

«Пенсионные выплаты - это не просто денежные переводы, а часть государственной социальной политики, которая затрагивает миллионы граждан, находящихся в разных экономических и технологических условиях. В основе пенсионной системы лежит принцип доступности получения средств, позволяющий каждому пенсионеру выбрать удобный для себя вариант - наличные, банковский счет или, например, по почте в отделении или на дом почтальоном. Очевидно, что перевод пенсий исключительно в цифровые рубли был бы прямым ограничением этого выбора, что противоречит самой сути государственных выплат», - отметил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что многие пенсионеры проживают в населенных пунктах с низким уровнем цифровой инфраструктуры, ограниченным доступом к банковским сервисам и интернету, пишет РИА Новости. По его мнению, в таких условиях обязательный переход на цифровые рубли немыслим, он фактически означал бы потерю реального доступа к законно причитающимся выплатам.

«Заявления о принудительном переводе пенсий в эту форму не имеют под собой оснований и являются ничем иным, как фейком и очередной уловкой. На самом деле никакой обязанности открывать цифровые кошельки нет», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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