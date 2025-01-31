Общество

Почти 90 бригад энергетиков перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды в Псковской области

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

«В регионе ливни и мокрый снег. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», - отметили в «Россети Северо-Запад».

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).