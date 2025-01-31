Общество

Жителям Себежского района напомнили о пожарной безопасности

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области осуществили профилактический рейд на территории Себежского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

В ходе профилактических мероприятий жителям напомнили требования пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрообогревательных приборов и газового оборудования, а также порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров. При проведении бесед вручаются агитационные материалы (листовки, памятки) по вопросам пожарной безопасности.

«В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны "101" или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"», - напомнили в ведомстве.