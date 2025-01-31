Специалист Псковского центра психиатрии и наркологии рассказала о воздействии психоактивных веществ на детский организм

Воздействие психоактивных веществ (ПАВ) на организм ребёнка может быть очень серьёзным и иметь множество негативных последствий. Об опасностях и способах предотвращения угроз рассказала специалист Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Мария Александрова.
«Важно понимать, что мозг ребёнка ещё не полностью сформирован и его структуры продолжают развиваться. Это делает детский организм особенно уязвимым к воздействию психоактивных веществ. К ним относятся медицинские сильнодействующие препараты, алкоголь, никотин, а также наркотические вещества», - рассказала специалист.
Помимо этого она отметила, что особенно быстро зависимость развивается, если вещества употребляются в подростковом возрасте.