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Общество

Международный день женщины-врача отмечают 3 февраля

03.02.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 3 февраля, начиная с 2016 года, в ряде стран отмечается День женщины-врача – в честь представительниц прекрасной половины человечества, трудящихся в медицинской сфере.

Не секрет, что профессия врача является одной из самых древних и уважаемых в мире. И в древности, и в настоящее время она востребована повсеместно. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к врачу за помощью и лечением.

При этом мало кто задумывается о гендерном составе врачебного сообщества. В разных странах этот показатель может различаться. Однако официально женщины были допущены к медицинской практике относительно недавно.

Ещё в середине XIX века женщины не имели права голосовать на выборах, учиться в высших учебных заведениях и получать профессиональное образование, в том числе в сфере медицины.

Ситуация изменилась благодаря Элизабет Блэквелл (англ. Elizabeth Blackwell, 1821–1910), англичанке по происхождению, жившей в Нью-Йорке. Вместе с сёстрами она организовала интернат для девочек и мечтала стать врачом. Долгое время она изучала медицину частным образом, так как ни один американский вуз в то время не принимал девушек. Исключением стал Женевский медицинский колледж, администрация которого предложила студентам проголосовать за то, стоит ли принимать девушку на обучение. Студенты, решив, что это розыгрыш, проголосовали «за», пишет calend.ru.

Элизабет была лучшей на своём курсе, с отличием окончила учебное заведение и, несмотря на все препятствия, получила диплом, магистерскую степень и начала практиковать. Она даже сумела организовать в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы при ней, а затем и Лондонскую медицинскую школу, также для женщин.

Элизабет Блэквелл считается первой женщиной-врачом и основательницей движения за право женщин на работу в медицинской сфере. День её рождения — 3 февраля 1821 года — стал поводом для учреждения сегодняшнего праздника.

В России первой женщиной-врачом считается Надежда Прокофьевна Суслова, которая также отстояла право на получение диплома врача в период, когда двери университетов были закрыты для женщин. В 1862 году профессора Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, в первую очередь И. М. Сеченов и С. П. Боткин, разрешили трём женщинам, в том числе Сусловой, посещать их лекции в качестве вольнослушательниц. Но вскоре после того, как царское правительство запретило всем женщинам посещать какие-либо лекции, Надежда уехала в Швейцарию и поступила в Цюрихский университет, который окончила в 1867 году и стала работать доктором. Этот успех вдохновил многих русских женщин. Уже к 1913 году число российских женщин-врачей превысило две тысячи человек.

В мировой истории можно назвать ещё немало женских имён, кто внёс неоценимый вклад в развитие медицины. Это и Мария Кюри, чьи работы по радиации привели к разработке методов лечения рака; и Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853–1856) организовала первую в мире службу сестёр милосердия; и Розалинд Франклин — английский биофизик, много сделавшая для объяснения структуры ДНК; и Вирджиния Апгар — американский врач-анестезиолог в акушерстве, создательница шкалы Апгар, по которой оценивают здоровье новорождённого ребёнка; и Магдалина Покровская — советский бактериолог, создательница первой в мире эффективной противочумной вакцины, и многие другие.

Хотя исторически в медицине доминировали мужчины, а женщинам приходилось «покорять вершины» на пути к заветному диплому врача, в настоящее время такое явление, как женщина-врач, считается нормой и ни у кого не вызывает сомнений или вопросов. Все ориентируются на профессионализм и опыт доктора.

Согласно исследованию учёных из Университета Монреаля, качество медицинской помощи, оказываемой врачами-женщинами, выше, чем у их коллег-мужчин. А в России, например, женщин, занимающихся врачебной практикой, в два раза больше, чем мужчин.

Большинство женщин-врачей обладают не только высоким профессионализмом в медицинской сфере, но и более отзывчивы и открыты для общения с пациентами. Труд врачей неоценим, особенно в последние годы, в связи с тяжёлыми болезнями и эпидемиями, и тем более, когда он лежит на хрупких женских плечах.

Теги: #праздник #врач #Международный день женщины-врача
Источник: Псковская Лента Новостей
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