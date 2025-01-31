В Пскове демонтированы восемь самовольно установленных вывесок

Восемь самовольно размещённых вывесок на фасадах зданий в Пскове демонтировали 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.
Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова
Демонтаж был выполнен по следующим адресам:
Мероприятия по демонтажу провела служба благоустройства города Пскова совместно с муниципальным культурным учреждением (МКУ).
Напомним, ранее самовольно установленный металлический гараж демонтировали в Пскове.