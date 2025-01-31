Общество

Свыше 60% респондентов ПЛН абстрагируются от решения проблем

61,3% респондентов Псковской Ленты Новостей предпочитают не обращаться за помощью в решении своих проблем к представителям власти, а ждать, пока ситуация разрешится самостоятельно, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 124 человека.

8% опрошенных заявили, что, не церемонясь, пишут сразу президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

7,3% респондентов пытаются привлечь внимание к проблеме в соцсетях.

6,5% обращаются в прокуратуру.

5,7% пользуются Госуслугами для оформления жалобы.

4,8% опрошенных псковичей обращаются к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

2,4% пишут непосредственно главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

2,4% респондентов обращаются в администрацию муниципалитета, а по 0,8% пишут средствам массовой информации или обращаются к своему депутату.

Результаты данного опросы подтверждают и без того очевидное - псковичи, особенно в последнее время, представляют из себя некую инфантильную массу, не желающую даже задуматься о том, что вместо того, чтобы постоянно кряхтеть о несправедливости Вселенной, мира и Бога в комментариях под записями во всевозможных пабликах и группах в соцсетях (7,3%) или по старинке на кухне, начать что-то делать. Многие, наверное, удивятся, но рычагов в рамках взаимодействия с действующей властью или же инструментов для самостоятельного решения каких-либо проблем - предостаточно. Но тут, опять же, на горизонте начинает маячить перспектива того, что нужно встать с дивана и взять свою судьбу или же судьбу соседей, односельчан, земляков в свои руки. Здесь начинаются проблемы и новая волна нытья на тему: «всё продано/куплено», «ничего не поменяется», «всё и так всем понятно», а кому и что именно понятно, зачастую не уточняется.

И тут наблюдается интересная тенденция: псковичей бросает из крайности в крайность. Большая часть (61,29%) ничего не делает и, по-видимому, плачется на свою судьбу, а оставшиеся относятся к проблеме исключительно радикально - пишут президенту (8%), главе СК (2,4%) и в прокуратуру (6,5%). Какой-то «золотой» середины не прослеживается. Лишь незначительная часть, видимо, понимая вертикаль, обращается к местной власти - либо в администрации или профильные комитеты (2,4%), либо замахивается сразу на губернатора региона (4,8%). Присутствуют среди респондентов и те, кто питает доверие и обращается к народным избранникам в лице депутатов, правда их по отношению к остальным не так много - всего 0,8%. Столько же и тех, кто заходит с козырей и пишет сразу в средства массовой информации в надежде на решение проблемы.

Таким образом, всё-таки превалирующая часть опрошенных сидит, сложа руки, и надеется на лучшее по принципу: государь-батюшка разберется. А мы в свою очередь можем пожелать этим ждунам удачи.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?