Общество

Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним вейпов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении административных штрафов за продажу несовершеннолетним табачной, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства и устройств для потребления, сообщает в понедельник официальный портал правовой информации.

Речь, в частности, идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе.

В статье 14.53 КоАП РФ существенно увеличиваются размеры административных штрафов.

За несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции для граждан административный штраф повышается с 2-3 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц - с 5-10 тыс. рублей до 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - с 30-50 тыс. рублей до 90-120 тыс. рублей, пишет «Интерфакс».

За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) предусматривается десятикратное повышение размеров штрафов для граждан, должностных и юридических лиц (максимальные размеры составят 200 тыс. рублей, 500 тыс. рублей и 1,5 млн рублей соответственно).

За продажу несовершеннолетнему табачной или никотинсодержащей продукции, табачных изделий или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции максимальный размер штрафа для граждан составит 300 тыс. рублей, для должностных лиц - 700 тыс. рублей, для юридических лиц - 2 млн рублей.

Закон также увеличивает размеров штрафов за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации или с нарушением порядка нанесения такой маркировки, а также за оборот перечисленной продукции.

Для должностных лиц штраф повышается с 30-50 тыс. рублей до 300-500 тыс. рублей, для юридических лиц - с 200-300 тыс. рублей до 700 тыс. - 1 млн рублей.