Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных

Детали преобразования медицинских учреждений северной части региона 3 февраля обсудили в Стругокрасненской межрайонной больнице. Такие же встречи в ближайшие дни пройдут в Печорах, Гдове и в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В мероприятии, с которого стартует процесс объединения, приняли участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих, главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, главы Стругокрасненского и Плюсского муниципальных округов Александр Волков и Наталья Иванова.
Об алгоритме предстоящего укрупнения четырёх медицинских организаций в одну большую Псковскую межрайонную больницу врачам рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. «Присоединять будут Стругокрасненскую межрайонную, Печорскую и Гдовскую больницу. У нас получается большое объединение, которое будет обслуживать порядка 100 тысяч прикреплённого населения – как детского, так и взрослого. Пять обособленных структурных подразделений – это пять филиалов, которые будут работать в едином ключе», - обозначила масштаб преобразования руководитель облздрава.
Марина Гаращенко сразу выделила главное: отделения закрываться не будут, все обособленные структурные подразделения не только продолжат работу, но и будут дальше развиваться. В планах ближайшей пятилетки – капитальные ремонты, новое строительство, оснащение техникой.
Укрупнение, по словам руководителя комитета, позволит создать в большой больнице полноценное штатное расписание, организовать маршрутизацию пациентов, обеспечить соответствующую современным стандартам и клиническим рекомендациям медицинскую помощь.
Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина пообещала внимательно изучить опыт каждого учреждения и филиала и сохранить лучшие наработки. «Работать мы будем с вами вместе. Переход будет постепенным. Мы обсудим всё до мельчайших деталей и постараемся сохранить все кадры. Я готова к диалогу с каждым из вас», - обратилась к коллективу руководитель больницы, которой в перспективе предстоит административно обеспечить работу всех пяти филиалов.
По словам председателя областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелики Шундер, на начальном этапе изменения коснутся только наименования учреждения. Все желающие смогут войти в состав рабочей группы, которая разработает макет нового трудового договора – от него будет зависеть положение об оплате труда, правила внутреннего распорядка, охрана труда. «Мы, конечно, поможем», - пообещала представитель профсоюзов.
Спикер Собрания Александр Котов напомнил участникам встречи, что за последние годы в систему здравоохранения были вложены беспрецедентные финансовые средства: строятся новые больницы, амбулатории и ФАПы, капитально ремонтируются корпуса, закупается современная техника, которая по своим характеристикам порой не уступает оснащению ведущих клиник Москвы и Петербурга. Но проблемы остаются. Одна из главных – кадровая.
Обращаясь к коллективу, Александр Котов попросил по максимуму воспользоваться преимуществами объединения учреждений и не повторять ошибок прошлого, когда при слиянии двух больниц в одну межрайонную, и руководство, и врачи-специалисты ещё какое-то время делят коллег и пациентов на своих и чужих.
Помощь в информировании пообещала коллегам-врачам и Марина Гаращенко. Руководитель комитета по здравоохранению выразила готовность отвечать на вопросы, в том числе собранные через профсоюзы, в рабочем порядке. «Мы открыты, доступны, прозрачны, ни от кого ничего не скрываем. В добрый путь!» - завершила встречу Марина Гаращенко.