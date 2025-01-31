Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 03.02.2025 16:590 Свыше 60% респондентов ПЛН абстрагируются от решения проблем 03.02.2025 16:550 «Торговое единство» выдвинуло Игоря Иванова на пост председателя облсовпрофа 03.02.2025 16:410 Президент подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом 03.02.2025 16:131 Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных 03.02.2025 16:110 В РФ планируют уничтожать саранчу с помощью авиации
 
 
 
Самое популярное 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025 14:571 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025 12:290 Интерактив: 101 роза от мошенников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных

03.02.2025 16:13|ПсковКомментариев: 1

Детали преобразования медицинских учреждений северной части региона 3 февраля обсудили в Стругокрасненской межрайонной больнице. Такие же встречи в ближайшие дни пройдут в Печорах, Гдове и в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В мероприятии, с которого стартует процесс объединения, приняли участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих, главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, главы Стругокрасненского и Плюсского муниципальных округов Александр Волков и Наталья Иванова.

Об алгоритме предстоящего укрупнения четырёх медицинских организаций в одну большую Псковскую межрайонную больницу врачам рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. «Присоединять будут Стругокрасненскую межрайонную, Печорскую и Гдовскую больницу. У нас получается большое объединение, которое будет обслуживать порядка 100 тысяч прикреплённого населения – как детского, так и взрослого. Пять обособленных структурных подразделений – это пять филиалов, которые будут работать в едином ключе», - обозначила масштаб преобразования руководитель облздрава.

 

Марина Гаращенко сразу выделила главное: отделения закрываться не будут, все обособленные структурные подразделения не только продолжат работу, но и будут дальше развиваться. В планах ближайшей пятилетки – капитальные ремонты, новое строительство, оснащение техникой.

Укрупнение, по словам руководителя комитета, позволит создать в большой больнице полноценное штатное расписание, организовать маршрутизацию пациентов, обеспечить соответствующую современным стандартам и клиническим рекомендациям медицинскую помощь.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина пообещала внимательно изучить опыт каждого учреждения и филиала и сохранить лучшие наработки. «Работать мы будем с вами вместе. Переход будет постепенным. Мы обсудим всё до мельчайших деталей и постараемся сохранить все кадры. Я готова к диалогу с каждым из вас», - обратилась к коллективу руководитель больницы, которой в перспективе предстоит административно обеспечить работу всех пяти филиалов.

По словам председателя областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелики Шундер, на начальном этапе изменения коснутся только наименования учреждения. Все желающие смогут войти в состав рабочей группы, которая разработает макет нового трудового договора – от него будет зависеть положение об оплате труда, правила внутреннего распорядка, охрана труда. «Мы, конечно, поможем», - пообещала представитель профсоюзов.

Спикер Собрания Александр Котов напомнил участникам встречи, что за последние годы в систему здравоохранения были вложены беспрецедентные финансовые средства: строятся новые больницы, амбулатории и ФАПы, капитально ремонтируются корпуса, закупается современная техника, которая по своим характеристикам порой не уступает оснащению ведущих клиник Москвы и Петербурга. Но проблемы остаются. Одна из главных – кадровая.

«Проблема эта возникла не сегодня и не вчера, является закономерным результатом многих причин, в том числе демографических, схожая ситуация во многих регионах страны, - отметил Александр Котов. – В тоже время, мы все должны быть заинтересованы, чтобы вложенные средства давали отдачу при оказании медицинской помощи, чтобы максимально эффективно использовались все ресурсы. Сейчас важно сделать так, чтобы никто из вас не пострадал. Когда вершатся большие дела, в процессе бывают разные случаи. Именно поэтому здесь профсоюзы и мы, депутаты – чтобы вам помогать, чтобы своевременно и чётко реагировать на сигналы».

Обращаясь к коллективу, Александр Котов попросил по максимуму воспользоваться преимуществами объединения учреждений и не повторять ошибок прошлого, когда при слиянии двух больниц в одну межрайонную, и руководство, и врачи-специалисты ещё какое-то время делят коллег и пациентов на своих и чужих.

«Цель у нас одна – чтобы люди почувствовали изменения, чтобы медицинская помощь стала более доступной, чтобы пациенты могли получать пользу от современного оборудования. Это вполне по силам, только коллективы при этом должны быть главными помощниками, непосредственными участниками процесса, способными чётко и доходчиво отвечать людям на их вопросы», - добавил спикер.

Помощь в информировании пообещала коллегам-врачам и Марина Гаращенко. Руководитель комитета по здравоохранению выразила готовность отвечать на вопросы, в том числе собранные через профсоюзы, в рабочем порядке. «Мы открыты, доступны, прозрачны, ни от кого ничего не скрываем. В добрый путь!» - завершила встречу Марина Гаращенко.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Уткина Елена Владимировна
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Гаращенко Марина Валерьевна председатель комитета по здравоохранению Псковской области
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 9 человек
03.02.2025, 16:590 Свыше 60% респондентов ПЛН абстрагируются от решения проблем 03.02.2025, 16:550 «Торговое единство» выдвинуло Игоря Иванова на пост председателя облсовпрофа 03.02.2025, 16:410 Президент подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом 03.02.2025, 16:300 «ГорДозор»: Миллион, миллион, миллион киловатт... ВИДЕО
03.02.2025, 16:131 Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных 03.02.2025, 16:110 В РФ планируют уничтожать саранчу с помощью авиации 03.02.2025, 16:041 Частное общежитие для студентов из Индии появится в Пскове 03.02.2025, 15:510 Ветераны из Псковской области проходят лечение в центрах реабилитации соцфонда
03.02.2025, 15:400 Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним вейпов 03.02.2025, 15:360 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора. ВИДЕО 03.02.2025, 15:320 Двоих судимых мужчин подозревают в краже имущества в порховской деревне 03.02.2025, 15:210 Стоматологию в Великих Луках временно отключат от водоснабжения
03.02.2025, 15:070 Принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы» предлагают псковичам 03.02.2025, 15:010 «Дневной дозор»: Отчего крупные инвесторы не приходят в Псковскую область? 03.02.2025, 14:590 Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких 03.02.2025, 14:430 До -9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 4 февраля
03.02.2025, 14:400 КВН имеет довольно прозрачную схему — псковский юморист Илгар Шарифов 03.02.2025, 14:310 Мальдивы становятся ближе 03.02.2025, 14:290 На краеведческое рандеву к 85-летию художника Валентина Васильева приглашают псковичей 03.02.2025, 14:270 Нарушения при транспортировке оборудования для виноделия обошлись псковской компании почти в 900 тысяч рублей
03.02.2025, 14:150 Водителя Land Rover оштрафовали на 2 250 рублей за столкновение с Lada Granta в Пскове 03.02.2025, 14:130 Лифт в рассрочку 03.02.2025, 14:050 Участковый и бухгалтер требуются в полицию Псковского района 03.02.2025, 13:490 IPhone загорелся в кармане ребенка в псковской школе. ФОТО
03.02.2025, 13:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о социальном напряжении в обществе 03.02.2025, 13:371 Псковская юмористка Александра Михайлова: КВН жив, просто он другой 03.02.2025, 13:301 Свыше 360 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области в 2024 году 03.02.2025, 13:240 Двухсотлетие выхода из печати первой главы «Онегина» отметили в «Михайловском»
03.02.2025, 13:170 Пригласительные на Сретенский бал в Пскове можно получить бесплатно 03.02.2025, 13:160 Производитель Chappi опроверг данные о возможном исчезновении своих кормов в РФ 03.02.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города 03.02.2025, 13:000 В псковской команде КВН поделились секретами создания хороших шуток
03.02.2025, 12:541 Сергей Вострецов: Мы должны поддерживать матерей-героинь 03.02.2025, 12:460 Почти 200 жалоб на условия проживания поступило за год в псковский Роспотребнадзор 03.02.2025, 12:420 Псковские туристы-водники отметили 55-летие с момента основания секции 03.02.2025, 12:350 «ГорДозор»: Миллион, миллион, миллион киловатт...
03.02.2025, 12:320 «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города 03.02.2025, 12:300 Псковичку задержали за кражу одежды в магазине на Рижском проспекте 03.02.2025, 12:270 Восемь человек пострадали в ДТП за пять дней в Псковской области 03.02.2025, 12:150 За неделю росгвардейцы изъяли 19 единиц оружия в Псковской области
03.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с участниками команды КВН «Камбаламба» 03.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 февраля 03.02.2025, 11:550 Псковская область заняла 55 место в рейтинге по объему вкладов на душу населения 03.02.2025, 11:420 Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
03.02.2025, 11:280 В Пскове демонтированы восемь самовольно установленных вывесок 03.02.2025, 11:170 Первую фазу клинических испытаний прошла вакцина от аллергии на березу 03.02.2025, 11:070 Мишустин потребовал учитывать обратную связь при развитии образования 03.02.2025, 10:550 Легенда псковской археологии Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения
03.02.2025, 10:510 В РФ вырос интерес к виниловым пластинкам 03.02.2025, 10:380 Школа в Усвятах празднует 180-летие 03.02.2025, 10:330 «Беседка»: Участники команды КВН «Камбаламба» о секретах актуального юмора 03.02.2025, 10:210 Полеты БПЛА организуют над базой «Восточные электрические сети» в Бежаницах
03.02.2025, 10:180 Украинца задержали в Псковской области при попытке пересечь границу через лес 03.02.2025, 10:130 «Дневной дозор»: Почему молодежные партийные организации не стали карьерным лифтом? 03.02.2025, 10:080 Некоторые объекты псковского музея не работают 3 февраля 03.02.2025, 09:510 Песня The Beatles вновь получила «Грэмми»
03.02.2025, 09:500 Жилой дом горел в великолукской деревне Клинцево 03.02.2025, 09:450 Только 19% псковичей поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах – опрос 03.02.2025, 09:290 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Великих Луках 03.02.2025, 09:200 В Госдуме рассказали о факторах, способных снизить будущие пенсионные выплаты
03.02.2025, 09:000 Компания из Псковской области вошла в число лидеров рейтинга работодателей России 2024 года 03.02.2025, 08:400 Власти не обсуждают льготную ипотеку за намерение завести детей 03.02.2025, 08:200 Регулирование рынка рассрочки в РФ начнется с покупок от 60 тысяч рублей 03.02.2025, 08:000 Средний срок продажи квартир на вторичном рынке в России вырос до 35%
03.02.2025, 07:300 Международный день женщины-врача отмечают 3 февраля 03.02.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой празднуют 3 февраля 02.02.2025, 22:220 Пенсионер в серо-синей куртке пропал в Пскове 02.02.2025, 22:000 Мошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon
02.02.2025, 21:400 Техосмотр в России cнова вырастет в цене 02.02.2025, 21:200 Эксперт заявил, что российские технологии ИИ занимают лидирующую позицию в мире 02.02.2025, 21:000 Дом сгорел изнутри в Великолукском районе 02.02.2025, 20:400 Пять человек погибли в Псковской области из-за пожаров за первый месяц 2025 года
02.02.2025, 20:190 Авария произошла у кафе «Берёзка» в Пскове 02.02.2025, 20:000 Псковские каратисты приняли участие в открытом турнире в Новосокольниках 02.02.2025, 19:400 В молодёжном центре Псковской епархии «Трилучье» пройдёт лекция о духовных принципах 02.02.2025, 19:200 Фестиваль «Деревня» вновь состоится в Псковской области в 2025 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru