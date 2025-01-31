Общество

«Торговое единство» выдвинуло Игоря Иванова на пост председателя облсовпрофа

Областной комитет Псковской территориальной организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство» единогласно выдвинул кандидатуру действующего председателя профобъединения Игоря Иванова для избрания председателем Псковского областного совета профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Решение было принято в ходе заседания комитета, где все участники поддержали кандидатуру.

Игорь Иванов, имеющий многолетний опыт работы в профсоюзном движении, известен как активный защитник прав работников. Его выдвижение связано с планами усилить взаимодействие между отраслевыми профсоюзами и повысить эффективность социальной поддержки сотрудников, рассказали в облсовпрофе.

«Единогласное решение отражает доверие коллег и готовность к консолидации усилий для решения ключевых задач: улучшения условий труда, развития социального партнёрства и защиты интересов членов профсоюзов», — прокомментировал выдвижение Игорь Иванов.

Избрание на должность председателя состоится на ближайшей конференции Псковского областного совета профсоюзов в июне 2025 года.

Выдвижение кандидатуры Игоря Иванова поддержали областные организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, Совет председателей первичных профсоюзных организаций железнодорожников, работающих в Псковской области, профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.