Общество

130 тонн голландской молочной продукции запретили к ввозу через границу в Псковской области

В Псковской области 130 тонн голландской молочной продукции запретили к ввозу на территорию Российской Федерации в связи с ограничениями Россельхознадзора, сообщили Псковской Ленте Новостей Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В железнодорожном пункте пропуска Себеж, расположенном в Псковской области, государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль 130 тонн заменителя цельного молока для телят, следующего из голландской провинции Лимбург в Казань.

В ходе контрольных процедур должностным лицом ведомства установлено нарушение письма Россельхознадзора о приостановлении с 20 января 2025 сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Российскую Федерацию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны. Ограничения Россельхознадзором введены в связи с отсутствием от ветеринарных служб Германии и ЕС информации о принимаемых мерах в отношении очага ящура в Германии.

Ввоз 130 тонн молочной продукции на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.