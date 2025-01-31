Общество

Псковская школьница вышла в полуфинал олимпиады «Умники и умницы»

Ученица 11 класса школы №1 имени Л. М. Поземского Валерия Магагина вышла в полуфинал Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы», сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Валерия увлекается историей и литературой, и мечтает о карьере в сфере международных отношений, поэтому решила попробовать свои силы в региональном этапе олимпиады в Пскове. Она успешно прошла отборочный тур при участии профессора МГИМО Юрия Вяземского и получила приглашение в Москву», - рассказал Борис Елкин.

В четвертьфинале на тему «Пушкин – историк» Валерия Магагина вновь одержала победу и вышла в полуфинал, который состоится в феврале.