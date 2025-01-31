Общество

Российско-Белорусский отряд «Поиск» примет участие в акции «Снежный десант» в Псковской области

Российско-Белорусский отряд «Поиск» примет участие в Псковском региональном этапе Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы», а именно в молодежной патриотической акции «Ольгинский десант». 14 студентов из двух стран будут оказывать помощь местным жителям и благоустраивать территорию в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Идея создания совместного Российско-Белорусского отряда родилась после успешного опыта участия псковских студентов в Республиканском проекте «Автопоезд #Беларусь. Молодёжь. Созидание.» на территории Беларуси в 2023 году. На Международном форуме «Мосты дружбы» Псковского государственного университета был разработан проект «Союзный десант», объединивший миссии акций «Снежный десант РСО» и схожего патриотического проекта из Республики Беларусь «Зимний маршрут». Первый этап «Союзного десанта» прошел в октябре 2024 года в Псковской области, где пять отрядов работали в разных муниципалитетах.

Зимним продолжением инициативы стал отряд «Поиск» в рамках «Ольгинского десанта». В его состав вошли 14 человек: 6 студентов из Витебского государственного университета имени П.М. Машерова и Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, а также 8 студентов Российской Федерации из Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Беседского сельскохозяйственного техникума и Псковского государственного университета.

В течение девяти дней отряд проведет встречи и мероприятия в школах Порхова и Порховского района (мастер-классы, веселые старты, патриотические беседы, тренинги по оказанию первой помощи и профилактике употребления ПАВ). Студенты помогут одиноким пенсионерам, семьям участников СВО, займутся благоустройством Порховской крепости и организуют концертную программу для местных жителей.