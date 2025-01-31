Общество

Только 26% эйчаров Пскова могут уволить сотрудника беспристрастно — опрос

Только 26% менеджеров по персоналу относятся к обязанности сообщать сотрудникам об увольнении как к одному из рабочих моментов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Лишь 26% эйчаров удается сохранять беспристрастность в ситуациях, когда необходимо уволить сотрудника. 15% испытывают беспокойство, 8% — грусть. По 6% опрошенных охарактеризовали свое состояние в эти минуты как стыд, жалость, неприятные эмоции и чувство ответственности за судьбу покидающего компанию. Каждый двадцатый сопереживает увольняемому. 2% испытывают страх, столько же — чувство вины. Еще 2% обычно увольняют с облегчением, 1 из 100 — с ощущением правоты («Хороших работников не выгоняют!»).

Кадровые беседы с увольняемым эйчары предпочитают тщательно планировать (57% опрошенных): «Собираю документы-основания для увольнения, чтоб апеллировать фактами»; «Готовлю фактуру: результаты работы за определенный период, план встречи с аргументами»; «Рассматриваю несколько вариантов развития событий».

Как менеджеры по персоналу готовятся к разговору об увольнении: 42% составляют план беседы и продумывают диалог, 3 из 10 тщательно формулируют причины расставания, 20% подбирают законные обоснования, 19% просчитывает последствия для компании. 13% эйчаров прежде всего идут к коллегам и непосредственному руководителю увольняемого за отзывами, 10% собирают сведения о промахах в работе. Еще 7% стремятся уменьшить уровень стресса увольняемого (подбирают корректные формулировки, вспоминают о достижениях), 6% стараются помочь с дальнейшим трудоустройством. Еще 3% готовят беседу таким образом, чтобы сохранить лояльность увольняемого компании.