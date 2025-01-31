Общество

Александр Борисов: Экспозиция униформы Российской Армии сделана с любовью к истории

Открытая в управлении образования города Великие Луки экспозиция «Униформа России с XVIII века до наших дней» сделана с любовью к истории. Такое мнение руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Государственной Думы Александр Борисов высказал в беседе с журналистами после посещения выставки.

«Замечательная экспозиция. Я написал в книге отзывов о том, что видно - выставка сделана с любовью. Видно, что авторы очень сильно увлечены историей своей страны, военной историей, что они внутренне переживают те события. Замечательная выставка», – сказал Александр Борисов.

Он выразил надежду, что в будущем экспозиция «Униформа России с XVIII века до наших дней» расширится.