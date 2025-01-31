Общество

Тарифы на домашний интернет в РФ выросли на 5-15%

В конце 2024 — начале 2025 года многие российские провайдеры, как федеральные, так и региональные, повысили цены на домашний широкополосный доступ в интернет (ШПД) и услуги платного телевидения. В среднем стоимость услуг выросла на 5–15%.

«Мы заранее сообщили об изменениях, чтобы абоненты приняли решение — остаться на своем тарифе или выбрать что-то более подходящее из числа открытых, которые остаются без изменений», — отметили в МТС.

«Ростелеком» также уведомил своих абонентов о повышении стоимости услуг связи. В компании пояснили, что изменение стоимости услуг доступа в интернет в январе составило в среднем 5% и коснулось только части архивных тарифных планов. При этом рост тарифов оказался ниже уровня инфляции.

Наблюдается рост тарифов на услуги связи у региональных операторов. Так, с 1 февраля провайдер «Центра», работающий в Кузбассе, повышает ряд тарифов на 10–15%, о чём сообщается на его сайте. Ранее о росте цен с 1 января уведомил своих подписчиков провайдер «Телеос-1», действующий в Иркутской области. В качестве основных причин были названы увеличение затрат на приобретение материалов, комплектующих, оборудования и электроэнергии, необходимых для обеспечения стабильной работы сети, пишут «Известия».

Генеральный директор компании TelecomDaily Денис Кусков отметил, что рост инфляции, приобретение оборудования в условиях санкций по новым логистическим каналам, изменение цепочек поставок из-за санкций и снижение курса рубля приводят к увеличению стоимости не только телекоммуникационных услуг, но и других товаров и услуг.