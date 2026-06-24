Зачем идти в политику, обсудил вице-спикер Заксобрания Псковской области с участниками «ПолитЗавода»

Зачем идти в политику, обсудил заместитель председателя Заксобрания Псковской области Виктор Остренко на встрече с участниками проекта «ПолитЗавод», сообщили представители регионального отделения партии «Единая Россия» в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: регионального Псковское отделение партии «Единая Россия» / Мах

Дискуссия помогла разобраться, где в системе управления есть место для свежих идей и как менять жизнь в своем регионе к лучшему.

Спикер поделился богатым практическим опытом, подробно рассказав о процессе проработки законопроектов, специфике взаимодействия с муниципальными образованиями и важности учета интересов жителей при принятии решений.