Проект «В красных платьях» прошел в Пскове в восьмой раз

Проект «В красных платьях» прошел в Пскове 21 июня, «оставив после себя шлейф прекрасного, яркого и солнечного настроения, бурю эмоций, приятных встреч, интересных мероприятий, новых знакомств», сообщили организаторы мероприятия в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Марина Ковалева

Вот уже восемь лет проект собирает сотни женщин России, чтобы реализовать социальный мировой флешмоб с миссией: «напомнить миру о любви — наполнить вселенную прекрасным!»

«Как же классно иногда оторваться от повседневной реальности: надеть красное платье, яркую помаду и шагать по улице, даря людям улыбку, любовь, красоту и хорошее настроение, заряжаешься сам, заряжаешь окружающих», — отметила одна из участниц мероприятия.

В рамках проекта в Пскове участницы фотографировались и снимали видео у главных достопримечательностей города, а также катались и на пассажирском судне «Иния».

Проект «В красных платьях» в 2026 году — это всероссийское общественное мероприятие, в рамках которого женщины в красных платьях участвуют во флешмобах, шествиях и фотосессиях в разных городах России. Проект призван поддерживать женскую уверенность, возвращать любовь к себе как к женщине, объединять женщин через единый визуальный образ и подчеркивать ценность красоты, семейных ценностей и достоинства.



Автором проекта является президент Ассоциации женщин России, идейный вдохновитель и создатель проектов для женщин старше 30 лет в России Элеонора Шипулина. Организаторами проекта в городе Пскове выступили Светлана Дорощенко, Елена Новичкова и Светлана Пантелеева. Партнерами проекта в Пскове являются «Тремпелис» — греческая сыроварня в России, студия «Ананас», аниматоры на выезд «Фокусы. Псков» Анна Зыкова, РАСПИВ | ПАРФЮМ | ПСКОВ, Ирина Суровцева и Рая Лепнева.