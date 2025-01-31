Общество

В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Все граждане, имеющие страховую пенсию, получат проиндексированные на 9,5% выплаты до 25 февраля, сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции, пишет РИА Новости.

«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ. Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь», - сказала Стенякина.