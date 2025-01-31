Роспотребнадзор: Недостаток трех и более витаминов наблюдается у каждого второго ребенка

Для питания значительного количества детей и взрослых в России независимо от возраста, места проживания в течение всего года характерна множественная микронутриентная недостаточность: витаминов D, Е, A, группы В, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области со ссылкой на масштабное исследование Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
Недостаток трех и более витаминов в организме отмечается почти у каждого второго ребенка в России и у каждого четвертого взрослого. Обеспечены всеми витаминами только 14% взрослого и 17% детского населения (старше четырех лет).
Наряду с этим чрезвычайно важной проблемой, которую обнаруживают эпидемиологические исследования питания, является недостаточность в рационе россиян ряда минеральных веществ и микроэлементов: железо (особенно для беременных женщин и детей раннего возраста, что сопровождается развитием железодефицитной анемии), йод (особенно для детей в период интенсивного развития центральной нервной системы, что приводит к расстройствам нервной системы, умственной отсталости), цинк (детей раннего возраста, что сопровождается развитием анемии, дистрофии, атопического дерматита).
Дефицит объясняется не только недостаточно полноценным рационом, но и тем, что дети имеют неустойчивый аппетит, скачки роста и настроения, психоэмоциональные нагрузки. Тем не менее важно поддерживать сбалансированное питание ребенка, в том числе добавляя витаминные комплексы, назначенные врачом, подчеркнули в управлении.
Вместе с тем за последние 10–15 лет в России прослеживается улучшение структуры питания за счет внедрения пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами, а также биологически активных добавок к пище. Однако полностью проблема обеспеченности населения микронутриентами не решена.
Выходом для тех, кто заботится о полноценном питании и при этом хочет сохранять нормальный вес, может быть прием поливитаминных и минеральных комплексов, а также продуктов с заданными свойствами. Но лучше это делать, проконсультировавшись с врачом.