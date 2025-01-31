Возможность асфальтирования дороги в великолукской деревне Макоедово обсудил Александр Козловский с местным активом

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел встречу с активом Великолукского района.
Фотографии: Александр Козловский / Telegram
Особую озабоченность жителей района вызвало состояние дороги в деревне Макоедово. Этот участок дороги регионального значения протяженностью 2,1 км проходит через населенный пункт и требует асфальтирования, учитывая интенсивность движения.
«С главой района Алексеем Кузьминым ответили на вопросы земляков, а вопросы, требующие решения, взяли в проработку», - добавил парламентарий.