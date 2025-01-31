Общество

Две организации в Великих Луках проверит трудовая инспекция

Заседание рабочей группы по противодействию нелегальной занятости состоялось при администрации города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В состав комиссии вошли представители администрации, управления Федеральной налоговой службы, отделения Социального фонда России, отдела экономической безопасности и ОМВД России, а также два представителя Псковского облсовпрофа. На заседание вызвали 23 представителя организаций и индивидуальных предпринимателей.

Из них на комиссии присутствовало 9, две организации предоставили документы в письменном виде.

«В ходе заседания приняли решение взять на контроль данные организации, а по двум предоставить информацию в трудовую инспекцию для рассмотрения», - рассказали в облсовпрофе.