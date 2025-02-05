Общество

При поддержке нацпроекта благоустроена общественная территория у Изборской крепости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Печорский муниципальный и познакомился с благоустройством общественной территории возле Изборской крепости сегодня, 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.



Фото здесь и далее: сайт правительства псковской области

Изборск стал победителем 8-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по направлению «Исторические поселения». На реализацию проекта в 2024 году из федерального и областного бюджетов было выделено порядка 66,5 миллионов рублей.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В ходе работ удалось расчистить и обустроить территорию у источника. Специалисты завершили устройство пешеходных дорожек и лестницы, смонтировали систему освещения и обновили гранитными плитами территорию у источника, установили над ним новую деревянную часовню. Весной будет завершено озеленение пространства. Проект направлен на сохранение исторического облика пространства и создание комфортных условий для туристов.

Напомним, Псковская область принимает активное участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года победителями стали 11 проектов, из которых 8 уже реализовано.