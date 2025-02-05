Общество

Как изменится жизнь мигрантов с 5 февраля 2025 года

Нелегалам запретят заключать браки, а выдворять их будет не только суд, но и полиция, сообщили в парламентской газете.



Фото: парламентская газета

В отношении мигрантов, которые нелегально находятся в России, наряду с депортацией и административным выдворением будет действовать режим высылки. В частности, нелегалам запретят заключать браки, регистрировать бизнес, покупать квартиры и машины, получать водительские права и пользоваться ими, открывать банковские счета или переводить деньги. Такой закон вступает в силу 5 февраля. Решения о выдворении мигрантов сможет принимать не только суд, как прежде, но и полиция.

Мигранта смогут выслать после того, как его внесут в реестр контролируемых лиц. Попавшим в него нелегалам нельзя открывать бизнес, покупать квартиры, дачи и автомобили, жениться, менять место жительства без разрешения органа миграции. Правоохранители проследят, как иностранцы соблюдают запреты. Из реестра исключат, как только гастарбайтер уедет из России или докажет законность своего нахождения в стране.

Согласно вступившим в силу нормам, наказывать будут и тех, кто оказывает мигрантам из реестра контролируемых лиц услуги, предоставление которых запрещено законом. Штраф для таких нарушителей составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 до 50 тысяч рублей, а для компаний — от 400 до 500 тысяч рублей.

Режим контролируемого пребывания можно соблюдать с помощью технических средств, рассказал парламентской газете https://www.pnp.ru/social/kak-izmenitsya-zhizn-migrantov-s-5-fevralya-2025-goda.html член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, каждому гастарбайтеру присвоят QR-код, по которому можно проследить за действиями мигранта вплоть до его денежных переводов.

С 5 февраля полицейские получат право принимать решения о выдворении иностранцев из страны за некоторые административные проступки. Ранее такие полномочия были только у судей и пограничников. Обжаловать постановление о выдворении можно через суд в течение 10 дней с момента вынесения такого решения.

Мигранта смогут выслать по разным причинам, например, истек срок разрешения на временное проживание, аннулировали визу или он совершил преступление. Гастарбайтера могут поместить в спецучреждение на 48 часов, а по решению суда и на более долгий срок. Пребывание в спецприемнике — часть регламента МВД, полицейские обязаны соблюдать его перед высылкой нелегала.