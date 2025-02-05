Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO

T1 Интеграция, ведущий российский системный интегратор, завершила тестирование специализированной системы хранения данных резервных копий Tatlin.backup от российской технологической компании Yadro. Испытания подтвердили высокую производительность, надежность и совместимость системы хранения с программным обеспечением для резервного копирования отечественного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
В ходе тестирования инженеры Т1 Интеграции использовали сразу несколько наборов данных. Это позволило всесторонне оценить механизмы дедупликации и компрессии данных системы Tatlin.backup. Специалисты смоделировали реальные сценарии использования решения Yadro, включая интеграцию с ведущими российскими системами резервного копирования (СРК). Дополнительно была протестирована совместная работа российских СРК с другим продуктом от компании Yadro - объектным хранилищем Tatlin.object. Тестирование подтвердило эффективность совместного использования данных решений в рамках единой системы резервного копирования.
Особое внимание специалисты Т1 Интеграции уделили специализированному протоколу передачи только уникальных блоков данных T-Boost от Yadro, который позволяет распределять нагрузку на компоненты СРК и повышать эффективность резервного копирования. Благодаря использованию этого протокола система значительно ускоряет процесс записи и существенно оптимизирует сетевой трафик, и при этом гарантируется невозможность интерпретации передаваемых данных.
«В условиях постоянно увеличивающихся объемов хранимой информации вместе с растущими требованиями к защите данных бизнес остро нуждается в надежных системах резервного копирования. Актуальность этого направления подтверждает и рост глобального рынка BaaS-технологий, а также прогнозы до 2031 года — увеличение почти на 22%*. Как полноценная альтернатива ушедшим с рынка зарубежным решениям Tatlin.backup отвечает растущим потребностям российских компаний в надежном резервном копировании данных. Высокие результаты независимого тестирования подтверждает готовность продукта к внедрению на крупнейших предприятиях страны и его способность решать задачи любой сложности», — отметил ведущий менеджер продукта Tatlin.backup Yadro Павел Филин.