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Общество

Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO

06.02.2025 13:48|ПсковКомментариев: 0

T1 Интеграция, ведущий российский системный интегратор, завершила тестирование специализированной системы хранения данных резервных копий Tatlin.backup от российской технологической компании Yadro. Испытания подтвердили высокую производительность, надежность и совместимость системы хранения с программным обеспечением для резервного копирования отечественного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

В ходе тестирования инженеры Т1 Интеграции использовали сразу несколько наборов данных. Это позволило всесторонне оценить механизмы дедупликации и компрессии данных системы Tatlin.backup. Специалисты смоделировали реальные сценарии использования решения Yadro, включая интеграцию с ведущими российскими системами резервного копирования (СРК). Дополнительно была протестирована совместная работа российских СРК с другим продуктом от компании Yadro - объектным хранилищем Tatlin.object. Тестирование подтвердило эффективность совместного использования данных решений в рамках единой системы резервного копирования.

Особое внимание специалисты Т1 Интеграции уделили специализированному протоколу передачи только уникальных блоков данных T-Boost от Yadro, который позволяет распределять нагрузку на компоненты СРК и повышать эффективность резервного копирования. Благодаря использованию этого протокола система значительно ускоряет процесс записи и существенно оптимизирует сетевой трафик, и при этом гарантируется невозможность интерпретации передаваемых данных.

«Мы стремимся предлагать нашим заказчикам самые эффективные и надежные решения, и Tatlin.backup полностью соответствует этим критериям. В условиях повышенных киберрисков и необходимости обеспечивать непрерывность бизнес-процессов защищенное резервное копирование данных — критически важный аспект ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что продукт поможет нашим заказчикам решить эту задачу на высоком уровне», — прокомментировал директор центра компетенций по вычислительным комплексам Т1 Интеграция Роман Бобрышев. 

«В условиях постоянно увеличивающихся объемов хранимой информации вместе с растущими требованиями к защите данных бизнес остро нуждается в надежных системах резервного копирования. Актуальность этого направления подтверждает и рост глобального рынка BaaS-технологий, а также прогнозы до 2031 года — увеличение почти на 22%*. Как полноценная альтернатива ушедшим с рынка зарубежным решениям Tatlin.backup отвечает растущим потребностям российских компаний в надежном резервном копировании данных. Высокие результаты независимого тестирования подтверждает готовность продукта к внедрению на крупнейших предприятиях страны и его способность решать задачи любой сложности», — отметил ведущий менеджер продукта Tatlin.backup Yadro Павел Филин. 

Теги: #Т1
Источник: Псковская Лента Новостей
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