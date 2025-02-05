Общество

Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы

На конец 2024 года зарплата врачей Псковской областной клинической больницы составляет в среднем 107 тысяч рублей, среднего медицинского персонала — 52 600 рублей. Планируется уравнять уровень заработной платы между районами и областным центром, сообщается в презентации, которую продемонстрировали в областной больнице во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 6 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе посещения Псковской областной клинической больницы губернатору продемонстрировали динамику развития здравоохранения многопрофильного стационара за период 2020–2025 года, а также процесс реализации мероприятий федеральных проектов.

Сейчас ставки врачей в больнице заняты на 75%, среднего медицинского персонала — около 80%. После реорганизации стало 114 структурных подразделений и вспомогательных. На круглосуточном стационаре пролечено 50 410 пациентов, в травматологии — 22 734, поликлиническую помощь получили 222 562 пациента.

Также производятся бариатрические операции на желудке, абдоминопластика.

За последнее время ввели много малоинвазивных методов лечения, в том числе за счет нового оборудования. Внедрены лазерные технологии. Из наиболее востребованных направлений медицинской помощи выделяется офтальмология, отметил главврач Евгений Панферов.

Активизирована выездная работа врачей-специалистов в районы Псковской области для оказания консультативной помощи, в том числе направления на лечение в стационар. Также на базе больницы проводятся научно-практические конференции и мастер-классы, в том числе для среднего медицинского персонала.

За 2024 год на медицинские услуги освоено почти 3 млрд рублей. На оснащение медицинским оборудованием выделено около 500 миллионов рублей. На борьбу с сахарным диабетом выделялось 67,7 млн рублей.

Отмечается, что за сутки в среднем 100 пациентов обращается за экстренной медицинской помощью.

В 2024 году обновили ремонт в концептуально новом отделении плановой кардиологии, открыта и отремонтирована «Школа сахарного диабета», в отделении нефрологии и гемодиализа проведен ремонт. Также ремонт произведён в кабинете гинеколога и в кабинете диабетической стопы.

Ремонт ведется в патологоанатомическом отделении, гастроэнтерологическом, неврологическом и отделении реабилитации для ЦНС в Великолукском межрайонном филиале.

Губернатор также познакомился с возможностями медицинского оборудования, поступившего в больницу за период 2019–2024 годов в рамках реализации федеральных программ: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Борьба с сахарным диабетом».