Общество

В Пскове можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через СберБанк Онлайн

Псков вошел в число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение СберБанк Онлайн с бесплатной доставкой в любое удобное место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Процедура оформления доставки занимает не больше пары минут. Для этого достаточно зайти в раздел «Кошелек» в СберБанк Онлайн, нажать «+», выбрать нужную карту и опцию «Доставить курьером», указать адрес и время доставки. Чтобы заказать доставку перевыпущенной карты, нужно выбрать карту для перевыпуска, затем в «Настройках» нажать «Перевыпустить» и «Доставить курьером». В день доставки менеджер выездного сервиса банка подтвердит встречу звонком и привезет карту на выбранный адрес и время, а также ответит на вопросы и расскажет о других продуктах Сбера по запросу.

Дебетовые и кредитные СберКарты на дом можно заказать по всей стране, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, причем не только в региональных центрах, но и в менее крупных городах. Если клиенту неудобно либо некогда ехать в офис банка, сотрудник Сбера привезет карту домой, на работу или в любое другое место. Для получения заказа при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон.