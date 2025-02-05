Общество

Псковские старшеклассники могут написать всероссийский диктант «Наука во имя Победы»

Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» в честь Дня российской науки и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 8 февраля. Присоединиться к просветительской акции могут старшеклассники и студенты из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В рамках диктанта «Наука во имя Победы» любой желающий может пройти тест из 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые помогли добиться Победы в Великой Отечественной войне. Разработкой теста занимались специалисты Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

В диктанте можно принять участие онлайн — 8 февраля, в 10:00, он будет доступен на сайте диктант.наука.рф. Тест будет опубликован на сайте диктанта. Чтобы его решить, нужно будет зарегистрироваться. Оценка ответов будет проводиться автоматически, а результат придет на указанную при регистрации почту.

Первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» призван привлечь внимание студентов, школьников и широкой общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продемонстрировать значение науки и ученых в Победе, а также показать роль Великой Отечественной войны в научно-технологическом прорыве советской науки.