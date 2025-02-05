Шотландские кошки не смогли пройти ветконтроль на госгранице в Псковской области

Две шотландские кошки не смогли пройти ветеринарный контроль на госгранице в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В пункте пропуска Шумилкино при проведении ветеринарного контроля двух кошек шотландской породы, перевозимых в сопровождении физического лица из Германии в Ставропольский край, установлено нарушение ветеринарных требований.
В ходе документарной проверки специалист ведомства установил, что в ветеринарном паспорте перевозимых кошек отсутствовали отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животных.
Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате на сопредельную территорию.